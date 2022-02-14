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Я перерыл весь интернет в поисках информации по созданию телеграм бота с помощью AIOGRAM(а не telebot) на webhook, но ничего не нашёл. Я пытался как то сделать это и выложить на heroku, но у меня естественно не получилось. Может кто-нибудь подробно рассказать как создавать телеграм бота на AIOGRAM c webhook с последующим деплоем на heroku?

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  • Пожалуйста, исправьте вопрос, чтобы он отражал конкретную проблему с достаточным количеством деталей для возможности дать адекватный ответ.
    – Дух сообщества Бот
    14 фев в 2:16
  • Зачем вам вебхуки и на хероку? Хероку отлично работает с полингом, по слухам, на хероку нужно фиксить траблы с постоянным засыпанием бота если он на вебхуках. Во всяком случае сыль:habr.com/ru/company/ods/blog/462141 - и да, вы можете попробовать настроить вебхуки на других библиотеках, а после с легкостью понять как это делается на айограм.
    – tomato-magnet-regulato
    14 фев в 5:14
  • Это более чем хорошо описано в примерах из документации - docs.aiogram.dev/en/latest/examples/webhook_example.html . Фактически нужно заменить только executor.start_polling на executor.start_webhook(), да реализовать две функции - on_startup() и on_shutdown(), внутри которых вызывать регистрацию вебхука(bot.set_webhook()) при старте и его удаление при остановке бота(bot.delete_webhook())
    – Sergey Rufanov
    14 фев в 15:39

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