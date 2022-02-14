Я перерыл весь интернет в поисках информации по созданию телеграм бота с помощью AIOGRAM(а не telebot) на webhook, но ничего не нашёл. Я пытался как то сделать это и выложить на heroku, но у меня естественно не получилось. Может кто-нибудь подробно рассказать как создавать телеграм бота на AIOGRAM c webhook с последующим деплоем на heroku?
Вопрос задан
Изменён 9 месяцев назад
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executor.start_pollingна
executor.start_webhook(), да реализовать две функции -
on_startup()и
on_shutdown(), внутри которых вызывать регистрацию вебхука(
bot.set_webhook()) при старте и его удаление при остановке бота(
bot.delete_webhook())